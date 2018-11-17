Посол России в США прокомментировал ситуацию с ДРСМД

Потенциал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) еще не исчерпан, соглашение может послужить безопасности США и России. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы исходим из того, что весь потенциал этого договора еще не исчерпан и он может послужить интересам безопасности как РФ, так и США», — сказал дипломат в интервью телеканалу НТВ.

20 октября американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора РСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В РФ неоднократно отмечали, что именно США размещают по всему миру системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение Трампа, отметив важность ДРСМД для мировой безопасности.

15 ноября заместитель госсекретаря Андреа Томпсон сообщила, что окончательное решение о выходе из договора США еще не приняли, а заявление Трампа являются «предупреждением» России.

ДРСМД был заключен в 1987 году и запрещает Вашингтону и Москве разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.