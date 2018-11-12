Трамп обсудил с Путиным ДРСМД и Сирию во время ланча

Президент США Дональд Трамп обсудил во время рабочего ланча в Елисейском дворце с президентом РФ Владимиром Путиным Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В ланче также участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как сообщает Белый дом, в том числе лидеры государств обсудили ситуацию в Сирии, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, ужин продлился два часа: «У них были очень хорошие и продуктивные дискуссии».

Торжественный обед, организованный по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, состоялся в Елисейском дворце 11 ноября. Рядом с российским лидером за столом сидели генсек ООН Антониу Гутерриш и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Напротив расположились Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что президенты России и США договорились в Париже пообщаться на саммите G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.

20 октября американский президент Дональд Трамп заявил о решении выйти из ДРСМД. США обвинили РФ в нарушении соглашения. Москва такие заявления отвергла, указав, что именно Вашингтон размещает системы ПРО на территории Европы.