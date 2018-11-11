Прямой эфир

Во Франции Путин почтил память русских солдат Первой мировой войны

0
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 11 ноября почтил память русских солдат и офицеров во время рабочего визита в Париж по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Как сообщает ТАСС, глава государства возложил цветы к памятнику участникам Русского экспедиционного корпуса. Вместе с российским лидером мероприятие посетили потомки участников Первой мировой войны. По завершении церемонии Путин смог коротко с ними пообщаться.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что Путин вместе с главами других стран прибыл в Париж на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Первая мировая война стала одним из самых масштабных конфликтов во всемирной истории. Она продолжалась 1568 дней и унесла жизни 18,6 млн человек, в том числе 1,7 млн во Франции, 2,4 млн в Германии и 3,3 млн в России.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Трамп в Париже обменялись рукопожатиями
Франция предложила усилить евро в ответ на антииранские санкции США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017