Во Франции Путин почтил память русских солдат Первой мировой войны

Президент России Владимир Путин 11 ноября почтил память русских солдат и офицеров во время рабочего визита в Париж по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Как сообщает ТАСС, глава государства возложил цветы к памятнику участникам Русского экспедиционного корпуса. Вместе с российским лидером мероприятие посетили потомки участников Первой мировой войны. По завершении церемонии Путин смог коротко с ними пообщаться.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что Путин вместе с главами других стран прибыл в Париж на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Первая мировая война стала одним из самых масштабных конфликтов во всемирной истории. Она продолжалась 1568 дней и унесла жизни 18,6 млн человек, в том числе 1,7 млн во Франции, 2,4 млн в Германии и 3,3 млн в России.