Парижский тет-а-тет: президенты России и США договорились о встрече

Празднование 100-летия окончания Первой мировой войны и приуроченное к нему открытие Парижского форума мира 11 ноября имеет важное гуманитарное и политическое значение и войдет в историю под знаком плюс. Так в беседе с «Известиями» оценил памятные мероприятия во французской столице председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. В торжествах приняли участие более 70 глав государств и правительств, в том числе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Ранее в СМИ широко обсуждалась полноформатная встреча российского и американского лидеров, которая могла пройти на полях форума. Однако впоследствии, чтобы не отвлекать внимание от основных мероприятий, по просьбе французской стороны общение двух президентов свелось к беседе в кулуарах. Это говорит о том, что российско-американские отношения сегодня задают тон в мировой политике и играют определяющее значение, считает Константин Косачев. Главным результатом контактов Владимира Путина и Дональда Трампа «на ногах» стала, пожалуй, договоренность обстоятельно обсудить накопившиеся проблемы в Буэнос-Айресе на саммите G20. Российский лидер подчеркнул, что Москва рассчитывает на возобновление полномасштабных переговоров по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Рукопожатная арка

Во время памятных мероприятий у Триумфальной арки президент Франции Эммануэль Макрон всячески демонстрировал, что цель, с которой десятки высоких гостей собрались на берегах Сены, — вспомнить дела давно минувших дней и почтить память погибших воинов времен Первой мировой. Именно поэтому и пришлось перенести планировавшиеся переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

— Пойти навстречу французской стороне было вполне обоснованно. Конечно, если бы полноценная встреча состоялась, она привлекла бы гораздо больше внимания, чем другие события этого дня, — сказал «Известиям» сенатор Константин Косачев. — Однако это лишь подтверждает, что сегодня российско-американские отношения являются стержнем современной мировой политики. Когда лидеры находят точки соприкосновения, у мира возникает возможность выдохнуть с облегчением.

Когда прибывший на площадь Шарля де Голля президент России подошел к своему американскому коллеге поздороваться, большинство присутствующих оглянулись, чтобы посмотреть на это рукопожатие. Только Эммануэль Макрон продолжил раздавать улыбки. Между тем поприветствовали друг друга Владимир Путин и Дональд Трамп весьма тепло. Как рассказал российский лидер в интервью RT Francе, церемония была организована таким образом, что на утренних мероприятиях общаться было невозможно, и лидеры договорились не нарушать графика принимающей стороны. По словам президента, полноценная встреча с главой США возможна «на полях «двадцатки» либо позднее».

— В любом случае мы к диалогу готовы. Это же не мы выходим из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Это американцы планируют сделать. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог. Но еще важнее даже не на таком высоком или высшем уровне диалог вести, а на уровне экспертов. Надеюсь, что этот полномасштабный переговорный процесс будет восстановлен, — заявил Владимир Путин.

Оценил лидер России и инициативу Эммануэля Макрона по созданию общеевропейских вооруженных сил, напомнив, что «это не новая идея», но желание Европы быть независимой и самодостаточной в сфере обороны и безопасности «вполне естественно».

Сам же президент Франции, выступая у Триумфальной арки, призвал никогда не забывать следы прошедшей войны и бороться за мир. По его словам, порой история «угрожает возобновить трагический ракурс», а чтобы этого не произошло, надо отказаться от «идей господства».

Как отметили СМИ, во время торжественной части Дональд Трамп не поздоровался с президентом Украины Петром Порошенко. Пока американский лидер пробирался к своему месту в первом ряду, пожимая руки направо и налево, глава украинского государства стоял рядом выше, наблюдая за передвижениями заокеанского коллеги. Однако до Петра Порошенко Дональд Трамп так и не дошел — возможно, просто не заметив его.

Цветы для русских воинов

По окончании торжественной части Владимир Путин возложил цветы к памятнику русским воинам, которые в составе экспедиционного корпуса защищали Францию в годы Первой мировой войны. В церемонии также приняли участие потомки воинов Русского экспедиционного корпуса и ученики русской школы Бордо-Кодеран.

Сегодня во Франции редко вспоминают о роли Русского экспедиционного корпуса в обороне страны, посетовали потомки русских солдат.

— В 1914 году Россия фактически спасла Париж, вот это помнят, — отметил Владимир Путин. — Хотел бы выразить надежду, что память о ваших родственниках будет сохранена и в России, и во Франции.

Памятные мероприятия в Париже важны как для Франции, так и для приглашенных участников, считает исполнительный секретарь форума «Трианонский диалог», бывший посол России во Франции Александр Орлов.

— Это событие важно и для нас: как вы помните, из-за Февральской революции Россия вышла из войны, и, несмотря на то что она потеряла больше всех убитыми и пропавшими без вести — более 3 млн человек, — ее исключили из числа держав-победительниц. И то, что президент Путин приехал сегодня на эти торжества, в какой-то степени восстанавливает историческую справедливость, — сказал «Известиям» российский дипломат.

К сожалению, в речи Эммануэля Макрона не было сказано о жертвах, которые понесла Россия в те годы, отметил Александр Орлов. Крайне печально, что по прошествии 100 лет французам приходится напоминать об этом, добавил он.

Ученики русской школы Бордо-Кодеран вместе со сверстниками из армавирской школы подготовили книгу с воспоминаниями и фотографиями одного из воинов экспедиционного корпуса. Издание вручили президенту России, который пообещал найти достойное место для его хранения.

Председатель Франко-русского фонда исторических инициатив Пьер Малиновский рассказал «Известиям», что попросил Владимира Путина о встрече для обсуждения новых совместных проектов. По его словам, состояться она может уже в январе в Москве.

Договоренности на завтрак

Изначально предполагалось, что лидеры смогут неформально переговорить во время рабочего завтрака. Однако в последний момент, как сообщил источник в российской делегации, план рассадки гостей за столом изменился. В итоге соседями Владимира Путина стали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Дональд Трамп же сидел напротив российского лидера. Впрочем, в коридорах Елисейского дворца президенты России и США всё же смогли найти пару минут — по словам Владимира Путина, беседа прошла хорошо. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры условились увидеться в Аргентине на саммите G20, который с 30 ноября по 1 декабря пройдет в Буэнос-Айресе.

По словам Константина Косачева, на подобных форумах происходит большое количество контактов «на ногах».

— Такие контакты были и у российского лидера: сегодня за ланчем он сидел с господином Гутерришем и господином Юнкером. Я уверен, что это были очень содержательные и результативные разговоры как о роли ООН в современном мире, так и об отношениях России с Европейским союзом, тематика которых тоже огромная и проблематичная, — сказал «Известиям» сенатор.

Конференции, подобные воскресным мероприятиям в Париже, не предполагают полноценных переговоров по ключевым вопросам мировой политики, отметил Александр Орлов.

— Никаких завышенных ожиданий здесь быть не может. Во-первых, собралось беспрецедентно большое число глав государств и правительств, а во-вторых, программа была очень скоротечная и напряженная, — пояснил «Известиям» дипломат.

По его словам, нельзя исключать, что во время встреч «на ногах» могли быть затронуты важные проблемы, однако это событие носит скорее символический характер и является призывом к мировому сообществу о том, что события 100-летней давности не должны повториться.