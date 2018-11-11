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Лавров прокомментировал содержание будущей встречи Путина и Трампа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На повестке дня у президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа много вопросов. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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По его словам, в ходе будущей встречи лидеры государств будут обсуждать то, что сочтут необходимым, так как вопросов на повестке дня много, пишет «РИА Новости».

Ранее 11 ноября стало известно, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о росте количества проблем в повестке двусторонних отношений России и Соединенных Штатов.

Позже Песков заявил, что Путин и Трамп, как и сообщалось ранее, договорились в Париже пообщаться на саммите G20 в Буэнос-Айресе, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Очередное обострение отношений между Москвой и Вашингтоном произошло в октябре после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о решении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). США обвинили РФ в нарушении соглашения. Москва такие заявления отвергла, указав, что именно Вашингтон размещает системы ПРО на территории Европы.

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