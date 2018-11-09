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Москва не исключает возможности встречи Лаврова и Помпео на G20 в Аргентине

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Фото: пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации
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Москва допускает возможность проведения встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео во время саммита G20 в Аргентине, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков 9 ноября.

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Таким образом он ответил на вопрос журналистов, могут ли Лавров и Помпео увидеться перед встречей президентов РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — подобно тому, как это было перед саммитом лидеров двух государств в Хельсинки.

«С нашей стороны <…> готовность к этому присутствует. Вопрос в том, как состыковать графики и что в этом плане возможно у госсекретаря. Еще раз — это вопрос не к нам, а к американской стороне», — отметил Рябков.

8 ноября Лавров заявил, что Москва и Вашингтон публично подтвердили встречу президентов Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине. Мероприятие будет проходить в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

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