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Глава МИД Германии призвал Вашингтон остаться в ДРСМД

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Германия не хочет, чтобы Европа стала ареной для дискуссий о ядерных вооружениях, поэтому выступает против выхода Вашингтона из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава немецкого МИДа Хайко Маас.

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Как сообщает 21 ноября ТАСС, в ходе выступления в бундестаге дипломат указал, что ФРГ в ближайшие месяцы хочет включить разоружение и контроль над вооружениями в международную повестку. «Мы выступаем за то, чтобы США опрометчиво не выходили из договора о РСМД», — добавил Маас.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности.

19 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД.

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