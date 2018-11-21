Глава МИД Германии призвал Вашингтон остаться в ДРСМД

Германия не хочет, чтобы Европа стала ареной для дискуссий о ядерных вооружениях, поэтому выступает против выхода Вашингтона из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава немецкого МИДа Хайко Маас.

Как сообщает 21 ноября ТАСС, в ходе выступления в бундестаге дипломат указал, что ФРГ в ближайшие месяцы хочет включить разоружение и контроль над вооружениями в международную повестку. «Мы выступаем за то, чтобы США опрометчиво не выходили из договора о РСМД», — добавил Маас.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности.

19 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД.