В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа в Аргентине

В Кремле надеются, что предстоящая встреча президентов России и США Владимир Путина и Дональда Трампа на саммите «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе будет обстоятельной. Об этом в понедельник, 19 ноября, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Ожидаем, что встреча будет более-менее обстоятельной. Сейчас определяем дату, затем начнем согласовывать повестку», — цитирует его «Интерфакс».

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», Ушаков также добавил, что не знает, будут ли подписаны какие-либо документы по итогам переговоров.

11 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина и Трампа в Аргентине на саммите G20, который пройдет с 30 ноября до 1 декабря. В этот же день лидеры России и США провели короткую беседу в Париже во время торжественных мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.