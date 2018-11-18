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Песков рассказал о занятиях Путина во время перелетов

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем занимается Владимир Путин во время длительных перелетов.

По словам Пескова, президент в основном изучает и подписывает документы и указы, которые ежедневно выпускает администрация и его пресс-служба, а также смотрит телевизионные дайджесты и читает новости. Об этом 18 ноября сообщает агентство «Национальная служба новостей».

Он также отметил, что Путин читает и художественную литературу, но на нее у президента остается очень мало времени.

Ранее, 13 ноября, в Кремле рассказали о работе российских лидеров в «век коммуникаций», которые позволяют президенту России и премьер-министру исполнять обязанности даже во время нахождения за пределами страны.

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