Трамп оценил свою работу на «пять с плюсом»

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News высоко оценил свою работу на посту главы государства.

«Я бы поставил себе... Я ненавижу делать это, но я сделаю это... Я бы поставил себе A+ (5+. — Ред.) Этого достаточно? Могу я поставить себе еще больше?» — сказал американский лидер.

Как объяснил политик, Вашингтон «вс делает хорошо»: США процветают экономически и нет войны с Северной Кореей.

Ранее телеканал CNN сообщил о страхе Трампа прослыть подкаблучником. Он переживает, что выпады его супруги Меланьи против некоторых сотрудников администрации и последовавшие за ними перестановки могли создать впечатление о его зависимости от жены.