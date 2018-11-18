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Трамп оценил свою работу на «пять с плюсом»

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News высоко оценил свою работу на посту главы государства. 

«Я бы поставил себе... Я ненавижу делать это, но я сделаю это... Я бы поставил себе A+ (5+. — Ред.) Этого достаточно? Могу я поставить себе еще больше?» — сказал американский лидер.

Как объяснил политик, Вашингтон «вс делает хорошо»: США процветают экономически и нет войны с Северной Кореей. 

Ранее телеканал CNN сообщил о страхе Трампа прослыть подкаблучником. Он переживает, что выпады его супруги Меланьи против некоторых сотрудников администрации и последовавшие за ними перестановки могли создать впечатление о его зависимости от жены.

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