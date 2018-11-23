Москва обвинила США в необъективности при подготовке доклада о нарушении ДРСМД

Американская сторона готовит список нарушений Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в режиме «хайли лайкли». Москва же требует реальных фактов, заявили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что после визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москву, никакого улучшения ситуации вокруг ДРСМД не произошло, сообщает «РИА Новости».

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал нарушения соглашения со стороны Москвы, якобы имевшие место. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности.

19 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности России дать ответ на выход США из договора.

Словосочетание «хайли лайкли» (от английского highly likely — «с большой вероятностью») стало популярным после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с большой вероятностью виновна Россия. Позже оно стало употребляться и в других случаях, как синоним бездоказательного обвинения.