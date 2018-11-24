Лавров заявил о заинтересованности России в сохранении ДРСМД

Россия заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким заявлением в субботу, 24 ноября, выступил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.

Он отметил, что Россия неоднократно излагала свою позицию и считает выход США из ДРСМД «весьма и весьма опрометчивым шагом», передает ТАСС.

«Договор признавался многие десятилетия одним из краеугольных камней международной, региональной, глобальной безопасности и стабильности, и Российская Федерация заинтересована в том, чтобы этот договор был сохранен», — резюмировал Лавров.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности.

19 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД. 23 ноября в российском МИДе назвали возможный выход Вашингтона из соглашения всемирной катастрофой.

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года. Он запрещает США и России разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.