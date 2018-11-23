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Патрушев объяснил попытки США возложить на Россию вину в нарушении ДРСМД

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США пытаются обвинить Россию в нарушениях Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для того, чтобы отвлечь внимание общественности от собственных ошибок. Об этом 23 ноября сообщает «Интерфакс».

По его словам, Вашингтон не принимает во внимание, что использование гиперзвуковой ракеты «Томагавк» также попадает под ограничения договора. Тем самым США игнорируют запрет на создание запрещенных ДРСМД ракет средней дальности.

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Патрушев также напомнил, что США разрабатывают беспилотные ударные аппараты, которые также попадают под запрет из-за соответствия термину «Крылатая ракета».

Обо всех нарушения со стороны Вашингтона секретарь Совбеза проинформировал советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

В это же время Патрушев высказался о готовности Москвы продолжать диалог с Вашингтоном по вопросам ДРСМД. Он отметил, что Россия прикладывает все усилия, чтобы исчерпать претензии США по поводу нарушений договора, и продолжит неукоснительно его выполнять.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности.

19 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД. 23 ноября в российском МИД назвали возможный выход Вашингтона из ДРСМД «всемирной катастрофой».

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