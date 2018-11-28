Прямой эфир

В Кремле напомнили о готовящейся встрече Путина с Трампом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, что встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине могут отменить из-за инцидента в Керченском проливе.

Выход один на один
Как прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа

«Это будет определяющим. Может быть, я не стану проводить встречу. Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии», — сказал президент США.

В Кремле обратили внимание на заявление политика, отметил Песков и уточнил, что смысл заявления хозяина Белого дома зависит от того, «что он называет агрессией».

«Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей — это одно. Если он называет агрессией действия российских пограничников при пересечении границы — это другое. Мы с этим не согласны», — подчеркнул 28 ноября Песков.

Не осталось без внимания и заявление пресс-секретаря Белого дома, которая сообщила, что Трамп готовится к встрече с Путиным. «Встреча готовится», — напомнил он.

На саммите в Аргентине запланированы контакты российского лидера с наследным принцем Саудовской Аравии. Детально об этом расскажет журналистам помощник президента Юрий Ушаков, резюмировал Песков и добавил, что график президента на дни саммита G20 «расписан по минутам».

26 ноября Песков сообщил, что план двусторонних встреч российского президента Владимира Путина в Аргентине на саммите G20 составлен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков рассказал о встрече Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине
Путин подтвердил намерение встретиться с Трампом на G20

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017