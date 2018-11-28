В Кремле напомнили о готовящейся встрече Путина с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, что встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине могут отменить из-за инцидента в Керченском проливе.

«Это будет определяющим. Может быть, я не стану проводить встречу. Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии», — сказал президент США.

В Кремле обратили внимание на заявление политика, отметил Песков и уточнил, что смысл заявления хозяина Белого дома зависит от того, «что он называет агрессией».

«Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей — это одно. Если он называет агрессией действия российских пограничников при пересечении границы — это другое. Мы с этим не согласны», — подчеркнул 28 ноября Песков.

Не осталось без внимания и заявление пресс-секретаря Белого дома, которая сообщила, что Трамп готовится к встрече с Путиным. «Встреча готовится», — напомнил он.

На саммите в Аргентине запланированы контакты российского лидера с наследным принцем Саудовской Аравии. Детально об этом расскажет журналистам помощник президента Юрий Ушаков, резюмировал Песков и добавил, что график президента на дни саммита G20 «расписан по минутам».

26 ноября Песков сообщил, что план двусторонних встреч российского президента Владимира Путина в Аргентине на саммите G20 составлен.