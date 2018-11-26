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Песков рассказал о встрече Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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План двусторонних встреч российского президента Владимира Путина в Аргентине на саммите G20 составлен, сообщил в понедельник, 26 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Она (встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом. — Ред.) будет в ходе «двадцатки», когда именно и время — мы вам сообщим», — заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

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Он не стал предполагать, будет ли на встрече обсуждаться инцидент с незаконным пересечением кораблями ВМС Украины территории Российской Федерации 25 ноября. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что произошедшее — это очень «серьезная провокация». Она требует особого внимания и разбирательства, и ее будут рассматривать в Совете Безопасности ООН по инициативе российской стороны.

Кроме того, пресс-секретарь уточнил, что МИД России готовит официальное заявление по сложившейся ситуации. «Войдет ли это в повестку дня двусторонних переговоров, посмотрим», — резюмировал Песков.

25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ и зашли в российские территориальные воды в нарушение конвенции ООН. Они опасно маневрировали вблизи сопровождавших их российских судов и не подчинялись требованиям погранслужбы. В настоящее время корабли задержаны и доставлены в порт в Керчи. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

Москва запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча запланирована на 26 ноября.

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