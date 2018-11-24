Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым

Президент Украины Петр Порошенко Заявил, что Крым не станет частью России от поездки Владимира Путина на полуостров.

Также он отметил, что Киев считает действия российского лидера нарушением международным правом. Также Порошенко отметил, что дал поручение МИД Украины отреагировать на визит Путина, пишет «РИА Новости».

Ранее в пятницу МИД Украины выразил протест в связи с поездкой президента России в Республику Крым и Севастополь. Путин не согласовал поездку на полуостров с украинскими властями и, как считает Киев, таким образом российские власти нарушили суверенитет Украины.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина и ряд западных стран итоги голосования признавать отказываются.

Москва неоднократно указывала, что референдум проходил при соблюдении всех демократических и международных норм и, следовательно, является легитимным. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.