Прямой эфир

Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко Заявил, что Крым не станет частью России от поездки Владимира Путина на полуостров.

Также он отметил, что Киев считает действия российского лидера нарушением международным правом. Также Порошенко отметил, что дал поручение МИД Украины отреагировать на визит Путина, пишет «РИА Новости».

Ранее в пятницу МИД Украины выразил протест в связи с поездкой президента России в Республику Крым и Севастополь. Путин не согласовал поездку на полуостров с украинскими властями и, как считает Киев, таким образом российские власти нарушили суверенитет Украины.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина и ряд западных стран итоги голосования признавать отказываются.

Москва неоднократно указывала, что референдум проходил при соблюдении всех демократических и международных норм и, следовательно, является легитимным. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин покормил карпов во время прогулки по саду в Крыму
Москва отвергла протест Украины из-за поездки Путина в Крым

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017