Москва отвергла протест Украины из-за поездки Путина в Крым

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Киева в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым.

«Москва не принимает протест Украины», — приводит слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.

В пятницу, 23 ноября, в окрестностях Ялты президент России провел расширенное заседание президиума Госсовета республики по реализации майского указа. В этот же день украинский МИД выразил решительный протест в связи с тем, что Москва не согласовала с Киевом поездку Путина.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина и ряд западных стран итоги голосования признавать отказываются.

Москва неоднократно указывала, что референдум проходил при соблюдении всех демократических и международных норм и, следовательно, является легитимным. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.