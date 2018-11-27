Белый дом анонсировал двусторонние переговоры Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп планирует провести с президентом России Владимиром Путиным двустороннюю встречу на полях саммита «большой двадцатки» в Аргентине. Данную информацию 27 ноября подтвердили в Белом доме в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

11 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина и Трампа в Аргентине на саммите G20, который пройдет с 30 ноября до 1 декабря. В этот же день лидеры России и США провели короткую беседу в Париже во время торжественных мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

26 ноября Песков сообщил, что план двусторонних встреч российского президента Владимира Путина в Аргентине на саммите G20 составлен.

Он не стал предполагать, будет ли на встрече обсуждаться инцидент с незаконным пересечением кораблями ВМС Украины территории Российской Федерации 25 ноября.