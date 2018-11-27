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Трамп заявил о «невыносимости» своей политической роли

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп заявил, что «не выносит» политической роли. Об это 27 ноября сообщает Daily Express.

Американский лидер сообщил об этом в ходе выступления перед сторонниками в Миссисипи. Трамп добавил, что американские политики десятилетиями предоставляли мигрантам рабочие места в США, закрывали заводы и уничтожали целые отрасли.

«Я говорил об этом 20 лет — когда я был в частном секторе. Теперь они называют меня политиком. Я политик. Это невыносимо!» — отметил Трамп.

Комментарии президента были встречены восторженными аплодисментами его сторонников.

Американская актриса Джейн Фонда сравнила президента США Дональда Трампа с Гитлером. Кроме того, Фонда напомнила о том, как Трамп притесняет СМИ в стране, а они являются основой демократии.

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