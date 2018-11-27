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Трамп гордился сравнением с Элвисом Пресли

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп похвастал, в юности его сравнивали с легендой рок-н-ролла Элвисом Пресли. Об этом он рассказал в понедельник, 26 ноября, своим сторонникам в городе Тьюпело штата Миссисипи, где в 1935 году и родился всемирно известный певец.

«Если не принимать во внимание светлые волосы, то когда я был подростком, меня сравнивали с Элвисом», — цитирует Трампа «Пятый канал».

Глава государства добавил, что не должен был говорить об этом, поскольку его сочтут высокомерным, а он не такой.

В начале ноября американская актриса Джейн Фонда сравнила Дональда Трампа с Гитлером.

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