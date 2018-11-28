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МИД не исключил участия Запада в провокации Украины в Черном море

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Западные партнеры могли знать о провокации Украины в Керченском проливе или даже участвовать в ее подготовке. Об этом в среду, 28 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Это намеренная провокация, о которой, у меня даже нет сомнений, догадывались — как минимум, знали — это реалистично, а может быть и принимали участие в планировании некоторые западные наши партнеры. Это всё не носит случайного характера», –– сказала дипломат в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Захарова отметила, что это подтверждают оценки произошедшего от западных политиков и начавшаяся информационная кампания в западных СМИ.

25 ноября три военных корабля Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе и проигнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться.

Российской стороне пришлось применить силу для задержания кораблей. Возбуждено уголовное дело, все украинские моряки арестованы по решению суда до 25 января.

В России назвали инцидент провокацией. Президент РФ Владимир Путин отметил, что подобные действия украинские власти предпринимают в преддверии мартовских президентских выборов.

26 ноября Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения в нескольких регионах страны на 30 дней. Эксперты отметили, что президент получил возможность продлевать данный режим на бессрочное время и отодвинуть дату выборов. Кроме того, жители указанных областей не смогут принять участие в голосовании.

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