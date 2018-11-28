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Лавров назвал инцидент в Керченском проливе провокацией с расчетом на скандал

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Документы, изъятые при обыске кораблей ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, говорят о том, что это была спланированная провокация в расчете на скандал. Об этом 28 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с швейцарским коллегой.

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«Из документов следует, что это была спланированная заранее провокация в расчете на скандал с прицелом на достижение геополитических целей и с прицелом на решение внутренних проблем режима в Киеве», — цитирует российского министра «РИА Новости».

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин также назвал произошедшее провокацией, организованной действующей украинской властью в преддверии президентских выборов. Глава государства также обратил внимание на тот факт, что у президента республики Петра Порошенко  «есть шансы не войти даже во второй тур», поэтому ему нужно обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для конкурентов.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны. Режим будет действовать в течение 30 дней.

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