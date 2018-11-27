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В Совфеде указали на роль Порошенко в Керченской провокации

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди назвала президента Украины Петра Порошенко инструментом в рамках «транснационального антироссийского сговора».

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«Его мотивы могут быть различны, это не только желание Порошенко удержать власть, это расширение территорий, доступ к природным ресурсам», — указала Ковитиди в беседе с «Известиями».

Сенатор подчеркнула, что украинская провокация в Керченском проливе — это «лишь верхушка геополитического айсберга», угрожающего национальным интересам России и дестабилизирующего мир и спокойствие на планете.

«Предметом преступного транснационального посягательства является независимость и политико-правовая самостоятельность ядерной державы — России. Именно государственный суверенитет России является стойким политическим раздражителем», —добавила Ковитиди.

По ее словам, Порошенко, так же как и антироссийские санкции, является инструментами «для реализации преступного антироссийского замысла».

Сенатор добавила, что украинский народ оказался политическим заложником режима Порошенко. По ее словам, указ президента Украины о военном положении противоречит законодательству страны.

25 ноября три украинский военных корабля незаконно вторглись в территориальные воды РФ в акватории Черного моря, опасно маневрируя и игнорируя требования российских властей. Для задержания нарушителей у Керченского пролива российской стороне пришлось применить силу. В результате пострадали три украинских моряка, им сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице. Остальных членов экипажа доставили в Севастополь, где им изберут меру пресечения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы» России.

На фоне этого инцидента президент Порошенко объявил о введении военного положения в стране с 28 ноября.

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