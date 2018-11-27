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Володин увидел в ситуации в Керченском заливе попытку Порошенко сохранить власть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Провокации со стороны Украины в Керченском заливе являются попытками президента страны Петра Порошенко сохранить свою власть. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во вторник, 27 ноября.

«Сегодня становится для всех совершенно очевидно, что вся эта провокация, устроенная президентом Украины Петром Порошенко, ставила перед собой целью сохранение личной власти», — приводит слова спикера сайт Госдумы.

Он отметил, что военное положение в стране объявили в наименее лояльных политике Порошенко областях. В новых обстоятельствах украинский лидер сможет «зачистить своих оппонентов до выборов и дальше уже строить свою избирательную кампанию, понимая, что нет альтернативы, что никто не мешает».

26 ноября власти Украины ввели военное положение в стране. Поводом для данного шага стал инцидент, который произошел с судами ВМС Украины в Черном море.

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток. При этом Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. На нем российская сторона предложила обсудить инцидент, произошедший в Черном море 26 ноября. Совбез повестку отклонил, а постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон и его европейские союзники поддерживают Киев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала провокацию в Керченском проливе заранее спланированной акцией.

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