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Путин назвал инцидент в Черном море провокацией Порошенко перед выборами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией своего украинского коллеги Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства. Об этом он заявил на инвестфоруме ВТБ Капитал «Россия зовет» в среду, 28 ноября. 

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«Это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, в том числе президентом действующим в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — приводит слова Путина «Интерфакс».

Политик обратил внимание, что судя по рейтингу, у Порошенко «есть шансы не войти даже во второй тур», поэтому украинскому лидеру нужно «что-то делать», чтобы обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов. 

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны. Режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

 

Комментируя решение Украины ввести военное положение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это является внутренним делом государства, однако на фоне предстоящих выборов подобные меры становятся слишком подозрительными.

Несмотря на это 28 нояря Верховная рада утвердила проведение очередных президентских выборов на Украине 31 марта.

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