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США призвали страны Европы повысить эффективность санкций против России

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Фото: TASS/ZUMA
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Страны Европы, которые ввели санкции против России, должны сделать их эффективнее, заявила 27 ноября официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

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«Многие европейские страны ввели санкции против России из-за ее действий в Крыму на Украине. Как мне сказали эксперты, не все эти санкции полностью выполняются. Европейские страны могут сделать больше», — цитирует ее «РИА Новости».

Кроме того, Науэрт призвала Евросоюз больше помогать Киеву.

«Не хочу сказать, что США несут это бремя, но они занимаются этим вопросом в основном в одиночку», — добавила она.

В 2014 году после госпереворота на Украине и начала военной операции новых украинских властей против Донбасса в Крыму прошел народный референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав России.

Украина и ряд западных стран отказались признавать итоги голосования и ввели санкции против Москвы.

Кроме того, Киев обвинил РФ в участии в конфликте на юго-востоке страны. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и санкции нелогичны и незаконны.

17 ноября на Украине заявили, что санкции против РФ неэффективны из-за парадоксальной ситуации в мире.

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