США призвали страны Европы повысить эффективность санкций против России

Страны Европы, которые ввели санкции против России, должны сделать их эффективнее, заявила 27 ноября официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Многие европейские страны ввели санкции против России из-за ее действий в Крыму на Украине. Как мне сказали эксперты, не все эти санкции полностью выполняются. Европейские страны могут сделать больше», — цитирует ее «РИА Новости».

Кроме того, Науэрт призвала Евросоюз больше помогать Киеву.

«Не хочу сказать, что США несут это бремя, но они занимаются этим вопросом в основном в одиночку», — добавила она.

В 2014 году после госпереворота на Украине и начала военной операции новых украинских властей против Донбасса в Крыму прошел народный референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав России.

Украина и ряд западных стран отказались признавать итоги голосования и ввели санкции против Москвы.

Кроме того, Киев обвинил РФ в участии в конфликте на юго-востоке страны. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и санкции нелогичны и незаконны.

17 ноября на Украине заявили, что санкции против РФ неэффективны из-за парадоксальной ситуации в мире.