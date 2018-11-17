На Украине объяснили неэффективность санкций против России «парадоксом»

Санкции против России не имеют должного эффекта из-за парадоксальной ситуации в политическом устройстве мира, заявила эксперт по международным вопросам Ирина Верещук.

«У нас сегодня сложилась такая парадоксальная ситуация. Мы не живем в биполярном мире, мы живем в многополярном мире, где каждая страна пытается найти свое место под солнцем, где они ищут любые возможности заявить о себе, про свой взгляд на мироустройство. И поэтому говорить об эффективности санкций не приходится», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».

Верещук выразила уверенность, что возможные санкции Киева против РФ из-за выборов в Донбассе также станут бесполезными.

«Я считаю, что это демонстративный шаг. Говорят, что они будут персональными и затронут некоторых российских высокопоставленных лиц и бизнесменов, но на самом деле это просто дымовая завеса <…> как работали российские бизнесмены на украинском рынке, так и работают. Так что я не верю, что эти новые санкции будут работать», — приводит ее слова «РИА Новости».

11 ноября в Донбассе прошли выборы глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. В Киеве отказались признавать законность выборов и пригрозили санкциями европейским политикам, наблюдавшим за ходом голосования.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко призвал ЕС и США ввести новые ограничения в отношении России.

В Кремле отметили, что республикам необходимо обустраивать жизнь и выборы не нарушили минских договоренностей.