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Определен формат встречи Путина и Трампа в Аргентине

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, запланированная на полях саммита G-20 в Аргентине, должна пройти в узком составе. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Он также отметил, что заявление для прессы и переговоры в составе делегаций не предполагаются.

Ранее 28 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров пройдет 1 декабря. Он также отметил, что Путин и Трамп обсудят двустороннюю проблематику, в том числе вывод отношений России и США из тупика и начало поиска путей к их нормализации. 

Переговоры в узком составе подразумевают участие в беседе лидеров стран и нескольких ключевых членов делегаций с обеих сторон. Так, в 2017 году в Гамбурге на встрече президентов присутствовали только главы внешнеполитических ведомств России и США, а в Хельсинки в 2018 году Владимир Путин и Дональд Трамп общались лишь в присутствии переводчиков.

Полноформатные переговоры с обедом и пресс-конференцией по итогам Владимир Путин и Дональд Трамп проводили только один раз — на специально организованном саммите в Хельсинки в июле этого года.

11 ноября в Париже на церемонии по случаю столетия с окончания Первой мировой войны лидеры двух стран отменили официальную встречу по просьбе французской стороны.

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