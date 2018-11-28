Эрдоган и Трамп обсудили инцидент в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которых они обсудили инцидент в Керченском проливе.

Как сообщает 28 ноября агентство Anadolu, политики также обсудили двустороннее сотрудничество и договорились о встрече на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы РФ. К настоящему моменту суда задержали и доставили в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На этом фоне власти Украины приняли решение ввести в ряде регионов страны военное положение. Правовой режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. По его мнению, эта акция была организована действующей властью, в том числе главой государства Петром Порошенко в преддверии президентских выборов.