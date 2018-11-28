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Стала известна дата встречи Путина и Трампа

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Помощник президента России Юрий Ушаков назвал дату встречи лидеров РФ и США — Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 1 декабря на саммите «большой двадцатки» в Аргентине. Общение лидеров состоится как в форме тет-а-тет, так и с участием ключевых членов обеих делегаций.

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«Путин и Трамп обсудят двустороннюю проблематику, в том числе как вывести отношения России и США из тупика и начать поиск путей к их нормализации», — отметил Ушаков.

Встреча нужна как Москве, так и Вашингтону в равной степени, подчеркнул он, передает в среду, 28 ноября, ТАСС.

На полях саммита также запланированы встречи российского лидера с президентом Франции, канцлером ФРГ, премьер-министром Японии, председателем КНР и наследным принцем Саудовской Аравии.

«Встреча президентов России и США готовилась по линии администраций Кремля и Белого дома. Данные по ней не должны доводиться через СМИ», — добавил помощник президента.

Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что график главы государства на дни саммита G20 «расписан по минутам».

Единственная на настоящий момент полноформатная встреча лидеров РФ и США состоялась летом в Хельсинки.

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