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Американист дала прогноз на встречу Трампа с Путиным в Аргентине

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Научный сотрудник Института США и Канады Александра Филиппенко в беседе с «Известиями» дала прогноз на встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на саммите G20 в Аргентине. 

Встреча двух лидеров оказалась под угрозой из-за инцидента в Керченском проливе, после которого Трамп заявил о возможной отмене встречи с Путиным в Буэнос-Айресе в рамках «большой двадцатки».

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Важную роль в том, чтобы встреча все-таки состоялась, может сыграть советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, считает политолог.

«Поскольку мы знаем Дональда Трампа как человека достаточно эмоционального и импульсивного, есть надежда, что очень прагматичный Джон Болтон из его администрации повлияет на импульсивного президента и встреча состоится», — отметила Филиппенко.

По ее мнению, те американские политики, которые хорошо знают времена холодной войны, понимают, что нельзя прерывать диалог. И даже в момент противостояния необходимо найти общую позицию если не по политическим вопросам, то хотя бы по вопросам разоружения, подчеркнула научный сотрудник.

Саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Президенты России и США планируют провести переговоры, однако, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, дата встречи всё еще не определена.

Три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе 25 ноября. На требования пограничников ФСБ остановиться они не реагировали и совершали опасные маневры.

Для остановки кораблей российским военным пришлось применить силу. Суда задержали и доставили в Керчь. Возбуждено уголовное дело. К утру 28 ноября городской суд Керчи арестовал 15 из 24 украинских моряков. В России инцидент расценили как провокацию, необходимую Киеву в преддверии выборов президента страны в марте 2019 года.

Песков подчеркнул, что во время инцидента российская сторона действовала в соответствии с международным правом и адекватно реагировала на вторжение в свои воды. Кроме того, Москва призвала мировое сообщество оказать влияние на Киев и уберечь украинские власти от дальнейших опрометчивых шагов.

Из-за произошедшего власти Украины ввели в нескольких областях страны военное положение.

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