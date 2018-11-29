Уголовное дело возбудили на Украине после провокации в Керченском проливе

Военная прокуратура Украины после задержания российской стороной украинских моряков в Керченском проливе возбудила уголовное дело по трем статьям. Об этом в четверг, 29 ноября, заявил зампредседателя СБУ Олег Фролов в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, дела открыты по статьям УК Украины «Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», «Покушение на преступление» и «Умышленное убийство». При этом информации о погибших в результате инцидента нет.

Фролов отметил, что на данный момент подозреваемыми являются восемь сотрудников ФСБ и ВС России, но не назвал их имен, передает «РИА Новости».

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Керченском проливе. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали и продолжили совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время находившиеся на них 24 моряка арестованы на два месяца, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной действующей украинской властью в преддверии президентских выборов.