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Уголовное дело возбудили на Украине после провокации в Керченском проливе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Военная прокуратура Украины после задержания российской стороной украинских моряков в Керченском проливе возбудила уголовное дело по трем статьям. Об этом в четверг, 29 ноября, заявил зампредседателя СБУ Олег Фролов в эфире телеканала «112 Украина».

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По его словам, дела открыты по статьям УК Украины «Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», «Покушение на преступление» и «Умышленное убийство». При этом информации о погибших в результате инцидента нет.

Фролов отметил, что на данный момент подозреваемыми являются восемь сотрудников ФСБ и ВС России, но не назвал их имен, передает «РИА Новости».

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Керченском проливе. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали и продолжили совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время находившиеся на них 24 моряка арестованы на два месяца, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной действующей украинской властью в преддверии президентских выборов.

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