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Командующий ВМС Украины назвал причину вхождения катеров в Керченский пролив

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал, зачем боевые катера были направлены в Керченский пролив. Об этом 29 ноября сообщает ТАСС.

По его словам, такое решение было принято для того, чтобы показать, на что они (катера. — Ред.)  способны. Он также уверил, что решение командования об отправке катеров в Азовское море, которые нарушили российскую границу, не было ошибочным.

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Кроме того, он заявил, что не считает эти катера утраченными, и в скором времени пообещал их «освободить».

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Керченском проливе. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной действующей украинской властью в преддверии президентских выборов. Глава государства заявил, что у Порошенко на сегодняшний день «есть шансы не войти даже во второй тур», поэтому ему нужно обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для конкурентов.

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