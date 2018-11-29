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В ВМС Украины выразили уверенность в скором возвращении задержанных кораблей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игорь Воронченко заявил, что устроившие провокацию украинские военные корабли, задержанные в России, будут возвращены. 

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По его словам, он не считает ошибочным решение отправить суда через Керченский пролив в направлении Мариуполя, передает УНИАН в четверг, 29 ноября. 

«Во-первых, уже был проход кораблей обеспечения через Керченский пролив... А, во-вторых, мы должны были показать — все-таки не закрывать свое лицо — показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера», — сказал Воронченко, отвечая на вопрос о причинах отправки кораблей через пролив.

29 ноября вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны. Соответствующее решение глава государства принял после инцидента 25 ноября, когда три украинских корабля вторглись в территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на сообщения пограничной службы ФСБ и совершали опасные маневры.

В результате российские военнослужащие применили силу и арестовали украинские корабли и их экипаж — в отношении моряков возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент провокацией, организованной действующей украинской властью в преддверии президентских выборов.

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