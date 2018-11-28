Задержанный на корабле ВМС Украины сотрудник СБУ арестован в Керчи

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Сорока, задержанный на корабле украинских ВМС за нарушение границы России, арестован. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» 28 ноября, со ссылкой на источники.

25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» в нарушение конвенции ООН вторглись в исконно российские территориальные воды в акватории Черного моря, а затем начали движение в сторону Керченского пролива. При этом суда опасно маневрировали и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российской стороне пришлось применить силу для остановки кораблей. Суда и экипажи сначала доставили в Керчь, где раненых украинских граждан госпитализировали. Остальных членов экипажей затем перевезли в Симферополь для избрания меры пресечения.

На следующий день ФСБ представила полную хронологию событий и опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков, среди которых также оказались сотрудники СБУ.

Керченский городской суд 27 ноября на два месяца арестовал трех раненых моряков, которые находятся в больнице, аналогичные решения были вынесены Киевским районным судом Симферополя в отношении еще 12 граждан Украины, которые были задержаны в Керченском проливе. Все арестованные обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК PФ «Незаконное пересечение границы, совершеннoе группой лиц пo предварительному сговору или организованной группой либo с применением насилия или с угрозой его применения». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до шести лет.

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в стране с 28 ноября. Режим будет действовать в некоторых регионах страны.