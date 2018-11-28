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Задержанный на корабле ВМС Украины сотрудник СБУ арестован в Керчи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Сорока, задержанный на корабле украинских ВМС за нарушение границы России, арестован. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» 28 ноября, со ссылкой на источники.

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25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» в нарушение конвенции ООН вторглись в исконно российские территориальные воды в акватории Черного моря, а затем начали движение в сторону Керченского пролива. При этом суда опасно маневрировали и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российской стороне пришлось применить силу для остановки кораблей. Суда и экипажи сначала доставили в Керчь, где раненых украинских граждан госпитализировали. Остальных членов экипажей затем перевезли в Симферополь для избрания меры пресечения.

На следующий день ФСБ представила полную хронологию событий и опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков, среди которых также оказались сотрудники СБУ.

Керченский городской суд 27 ноября на два месяца арестовал трех раненых моряков, которые находятся в больнице, аналогичные решения были вынесены Киевским районным судом Симферополя в отношении еще 12 граждан Украины, которые были задержаны в Керченском проливе. Все арестованные обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК PФ «Незаконное пересечение границы, совершеннoе группой лиц пo предварительному сговору или организованной группой либo с применением насилия или с угрозой его применения». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до шести лет.

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в стране с 28 ноября. Режим будет действовать в некоторых регионах страны.

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