На Украине вступило в силу военное положение

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны вступил в силу. Документ опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» в четверг, 29 ноября.

Согласно документу, режим начал действовать с 14:00 по местному времени (15:00 мск) 26 ноября и завершится в то же время 26 декабря.

Военное положение вводится на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Порошенко решил прибегнуть к таким мерам после того, как 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной действующей украинской властью в преддверии президентских выборов. Глава государства заявил, что у Порошенко на сегодняшний день «есть шансы не войти даже во второй тур», поэтому ему нужно обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для конкурентов.