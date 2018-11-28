Прямой эфир

В Словакии опасаются нашествия украинских беженцев

0
Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Часть населения Восточной Украины из-за обострения отношений между Москвой и Киевом может переселиться на запад страны, результатом чего станет миграционное давление на границу Словакии. Такое опасение озвучил словацкий премьер Петер Пеллегрини на пресс-конференции в среду, 28 ноября. 

С морем пополам: введение военного положения фактически раскололо Украину
Это привело к появлению в стране бесправных граждан «второго сорта»

«Ситуация пока безопасная, Словакии не грозят никакие инциденты, но правительство не может недооценивать возможные риски», — приводит слова политика «РИА Новости»

Пеллегрини пояснил, что в Словакии «внимательно следят» за развитием ситуации. Он выразил надежду, что конфликт удастся решить дипломатическим путем.

В пресс-конференции также принимал участие глава минобороны Словакии Петер Гайдош, который заявил, что армия может выделить для охраны границы около 1,2 тыс. силовиков. 

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Спустя три дня в ряде областей Украины официально вступило в силу военное положение. Оно вводится на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Режим должен завершиться в 14:00 по местному времени (15:00 мск) 26 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко рассказал свою версию инцидента в Керченском проливе
Порошенко задумал перебросить войска к границам России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017