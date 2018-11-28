В Словакии опасаются нашествия украинских беженцев

Часть населения Восточной Украины из-за обострения отношений между Москвой и Киевом может переселиться на запад страны, результатом чего станет миграционное давление на границу Словакии. Такое опасение озвучил словацкий премьер Петер Пеллегрини на пресс-конференции в среду, 28 ноября.

«Ситуация пока безопасная, Словакии не грозят никакие инциденты, но правительство не может недооценивать возможные риски», — приводит слова политика «РИА Новости».

Пеллегрини пояснил, что в Словакии «внимательно следят» за развитием ситуации. Он выразил надежду, что конфликт удастся решить дипломатическим путем.

В пресс-конференции также принимал участие глава минобороны Словакии Петер Гайдош, который заявил, что армия может выделить для охраны границы около 1,2 тыс. силовиков.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Спустя три дня в ряде областей Украины официально вступило в силу военное положение. Оно вводится на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Режим должен завершиться в 14:00 по местному времени (15:00 мск) 26 декабря.