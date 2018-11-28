Порошенко рассказал свою версию инцидента в Керченском проливе

Россия «осуществила акт агрессии в Керченском проливе», чтобы сорвать получение автокефалии Украинской православной церковью (УПЦ). Такую версию озвучил президент Украины Петр Порошенко в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Говорят, а для чего Путин сделал это именно сейчас? А для того, чтобы не было томоса, чтобы церковь думала, если у них военное положение, то его святейшество нам ничего не даст. Он просчитался», — приводит слова политика издание LIGA.net.

Украинский лидер заверил, что нужно молиться и тогда «всё будет хорошо».

Также Порошенко уверен, что «вторая цель России» — это перекрыть международную финансовую помощь Украине как «воюющей стране».

«Вчера я провел интенсивные международные консультации и сказал: это же не мы воюем. Мы выполняем свой святой долг защищать родную землю. И мы услышали ответ: господин президент, мы вам верим», — подчеркнул президент.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Спустя три дня в ряде областей Украины официально вступило в силу военное положение. Оно вводится на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Режим должен завершиться в 14:00 по местному времени (15:00 мск) 26 декабря.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной действующей украинской властью в преддверии президентских выборов. Глава государства заявил, что у Порошенко на сегодняшний день «есть шансы не войти даже во второй тур», поэтому ему нужно обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для конкурентов.