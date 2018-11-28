Украинские корабли хотели скрытно прорваться в Азовское море

Украинские офицеры, которые находились на нарушивших границу России кораблях, получили приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 28 ноября.

Он добавил, что провокация в Керченском проливе призвана решить внутриполитические проблемы Украины на фоне катастрофически низкого рейтинга Порошенко, а также чтобы не дать Западу забыть про Киев.

«Цель этого действа, конечно же, заключалась в том, чтобы не дать Западу забыть про Украину, потому что от этого режима, от этих властей в Европе как минимум точно устали. В Америке, может, не устали, я не знаю», — приводит его слова «РИА Новости».

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторически территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны. Режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

По мнению президента РФ Владимира Путина, инцидент в Керченском проливе является провокацией, организованной действующей украинской властью в преддверии очередных президентских выборов.