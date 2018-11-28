Порошенко задумал перебросить войска к границам России

Президент Украины Петр Порошенко намерен передислоцировать войска в связи с введением военного положения в ряде областей страны. Об этом он заявил на встрече с жителями Черниговской области в среду, 28 ноября.

Мы осуществим передислокацию войск, мы будем охранять границу, в том числе границу с Российской Федерацией в Черниговской области для того, чтобы войска врага не вошли вовнутрь государства», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Как подчеркивает политик, в первую очередь нужно «держать оружие наготове» на территории Донецкой и Запорожской областей, а также у побережья Азовского моря. По его мнению, Россия хочет «соединить Крым оккупированный и оккупированный» Донбасс. Он добавил, что украинская армия «уже не та, которая была в 2014 году» и не позволит этого сделать.

28 ноября в ряде областей Украины официально вступило в силу военное положение. Оно вводится на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Режим должен завершиться в 14:00 по местному времени (15:00 мск) 26 декабря.

Порошенко решил прибегнуть к таким мерам после того, как 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной действующей украинской властью в преддверии президентских выборов. Глава государства заявил, что у Порошенко на сегодняшний день «есть шансы не войти даже во второй тур», поэтому ему нужно обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для конкурентов.

Отношения между Россией и Украиной резко ухудшились в 2014 году, когда после госпереворота в республике и проведения референдума в Крыму о присоединении к РФ. Киев до сих пор не признал итоги плебисцита и считает полуостров оккупированной территорией, Москва, в свою очередь, отвергает обвинения и заявляет, что голосование соответствовало нормам международного права.

Весной того же 2014 года начался вооруженный конфликт в Донбассе. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, позже сменив название на операцию объединенных сил. При этом агрессором новые украинские власти назвали Россию. Москва неоднократно отмечала, что не участвует во внутриукраинском конфликте.