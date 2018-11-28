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Военное положение на Украине официально вступило в силу

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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На Украине официально опубликован закон о введении военного положения в некоторых регионах страны. Документ появился в среду, 28 ноября, в газете Верховной рады «Голос Украины».

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Отмечается, что, согласно документу, режим должен начать действовать с 14:00 (15:00 мск) 26 ноября и завершиться в то же время 26 декабря. Однако закон официально вступает в силу лишь после его официального опубликования, то есть 28 ноября. 

26 ноября издание «Правительственный курьер» уже публиковало указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения, однако в нем говорилось о введении режима на 60 дней, хотя депутаты Верховной рады одобрили военное положение на 30 дней. После этого в кабмине пообещали наказать виновных, а исправленный документ обнародовать в ближайшее время.

Сейчас на сайте «Правительственного курьера» говорится, что режим вступил в силу с 9:00 утра (10:00 мск) 28 ноября. 

Военное положение вводится на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оно является внутренним делом государства, однако на фоне предстоящих выборов подобные меры становятся слишком подозрительными.

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