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Порошенко пообещал отменить военное положение 26 декабря

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что срок действия военного положения в ряде областей страны закончится 26 декабря.

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«Согласно закону, срок действия будет прекращен, насколько я понимаю, 26 декабря», — сказал он в интервью украинским телеканалам во вторник, 27 ноября.

Порошенко пояснил, что, когда он «делал обращение, там была еще другая дата», передает «Интерфакс».

«А сейчас уже дата стояла 26-е (ноября. — Ред.), поэтому и вступил в силу режим военного времени с 26-го числа», — добавил президент Украины.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента президент Порошенко объявил о введении военного положения в стране. Режим будет действовать 30 дней.

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