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Порошенко введет военное положение на Украине

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Президент Порошенко ввел военное положение сроком на 30 дней с 28 ноября. Верховная рада решение утвердила.

Документ предусматривает ряд ограничений и мер. Закон о военном положении позволяет принудительно отобрать имущество для нужд обороны, ввести особый режим въезда и выезда граждан и иностранцев, установить комендантский час.

Также может вводиться проверка документов и личных вещей. Кроме того, закон допускает трудовую повинность для населения. А проведение мирных собраний и митингов может оказаться под запретом.

Власти вправе запрещать деятельность политических партий и сил, остановить работу СМИ, передачу информации через соцсети.

В данный период полномочия президента не могут быть прекращены.

Эксперты полагают, что из-за военного положения реальна отмена выборов президента в 2019 году.

 

 

 

 

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