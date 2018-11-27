Порошенко введет военное положение на Украине

Президент Порошенко ввел военное положение сроком на 30 дней с 28 ноября. Верховная рада решение утвердила.

Документ предусматривает ряд ограничений и мер. Закон о военном положении позволяет принудительно отобрать имущество для нужд обороны, ввести особый режим въезда и выезда граждан и иностранцев, установить комендантский час.

Также может вводиться проверка документов и личных вещей. Кроме того, закон допускает трудовую повинность для населения. А проведение мирных собраний и митингов может оказаться под запретом.

Власти вправе запрещать деятельность политических партий и сил, остановить работу СМИ, передачу информации через соцсети.

В данный период полномочия президента не могут быть прекращены.

Эксперты полагают, что из-за военного положения реальна отмена выборов президента в 2019 году.