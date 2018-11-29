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Меркель призвала Киев к «умному подходу» к инциденту в Керченском проливе

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Киев должен сохранить «умный подход» к вопросу об инциденте в Керченском проливе, подчеркнула немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе выступления на третьем Германо–украинском форуме в Берлине.

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Произошедшее она обсудит с президентом России Владимиром Путиным на саммите «большой двадцадки» в Аргентине.

Военное решение ситуации невозможно, подчеркнула Меркель. «Мы знаем, что мы можем разрешить это только разумно и только в рамках переговоров друг с другом», — цитирует канцлера RT.

28 ноября в ряде областей Украины официально вступило в силу военное положение. Оно вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории до 26 декабря.

Порошенко прибегнул к таким мерам после того, как 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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