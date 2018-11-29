Украина попросит закрыть Босфор из-за инцидента в Черном море

Киев попросит мировое сообщество закрыть Босфорский пролив в связи с ситуацией в Керченском проливе, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в ходе 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности.

«Будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права», — приводит его слова УНИАН.

Военный высказал мнение, что сейчас Украина «защищает не только себя, но и западный мир», а РФ пытается «распространить свое доминирование» в Балтийском море, в Арктике, на Среднем и Дальнем Востоке.

Он уверен, что для России «критически важно» установить контроль на Украиной, иначе реализация «демократических и евроатлантических преобразований» приведет к краху «имперских амбиций и авторитарной государственной машины» Москвы.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.