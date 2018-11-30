В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению

Значительная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе трех бригад концентрируется на мариупольском направлении. По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года. Об этом 30 ноября сообщил замначальника управления народной милиции республики Эдуард Басурин.

Силовик уточнил, что конкретно к атаке готовятся 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 36-я отдельная бригада морской пехоты и 128-я отдельная горно-штурмовая бригада. Свое нападение ВСУ, предположительно, начнут в районе Новоазовска с дальнейшим выходом к границе с Россией.

Басурин отметил, что это элитные соединения украинской армии, и использование их в прорыве, для чего они не предназначены, — это очевидная ошибка Киева, которая приведет к неоправданным потерям украинцев.

«Это говорит о полной некомпетентности Сергея Наева (командующий ООС. — Ред.), который ради преданности к Порошенко и любви к самопиару готов жертвовать личным составом ради достижения сомнительных целей», — цитирует Басурина «Донецкое агентство новостей».

28 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен передислоцировать войска в связи с введением военного положения в ряде областей страны. При этом речь шла об усилении присутствия частей ВСУ вблизи российской границы.

Начальник генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Родион Тимошенко в этот же день заявил, что войска запланировали на декабрь учебные стрельбы по морским и надводным целям. Также, по его словам, в январе 2019 года состоятся испытания зенитно-ракетного комплекса «Куб».

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушение конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы РФ. К настоящему моменту суда задержали и доставили в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На этом фоне власти Украины приняли решение ввести в ряде регионов страны военное положение. Правовой режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. По его мнению, эта акция была организована действующей властью, в том числе главой государства Петром Порошенко, в преддверии президентских выборов.