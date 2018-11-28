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Украина в декабре проведет учебные стрельбы на море

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Начальник генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Родион Тимошенко на брифинге 28 ноября заявил, что украинские войска запланировали на декабрь учебные стрельбы по морским и надводным целям.

«В ближайшее время мы планируем провести, в декабре месяце, стрельбы из комплекса С-125 2-Д1 по морским и надводным целям. Комплекс выполняет задачи как по защите воздушного пространства государства, так и обороне с моря», — приводит его слова «РИА Новости».

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Также, по словам генерал-майора, на январь 2019 года запланировано проведение испытаний зенитно-ракетного комплекса «Куб».

«Мы планируем, и сейчас проводятся мероприятия по наращиванию воздушной обороны Украины», — добавил он, не уточнив локализацию проведения испытаний.

Вечером 28 ноября стало известно, что президент Украины Петр Порошенко решил передислоцировать войска к границе с Россией. Перед этим украинский лидер допустил начало полномасштабной войны между Киевом и Москвой.

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушение конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы РФ. К настоящему моменту суда задержали и доставили в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На этом фоне власти Украины приняли решение ввести в ряде регионов страны военное положение. Правовой режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. По его мнению, эта акция была организована действующей властью, в том числе главой государства Петром Порошенко, в преддверии президентских выборов. Путин обратил внимание, что, судя по рейтингу, у Порошенко «есть шансы не войти даже во второй тур», поэтому украинскому лидеру нужно «что-то делать», чтобы обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов.

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