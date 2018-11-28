Украинский вопрос внесен в повестку Константинопольского синода

Вопрос о предоставлении статуса автокефалии украинской православной церкви включен в повестку заседания синода Константинопольского патриархата.

«Сегодня (28 ноября. — Ред.) прошел второй синодальный день во Вселенском патриархате. И мы знаем, что украинский вопрос уже включен в повестку дня, но сказать точно, начали ли уже рассматривать члены Вселенского синода этот вопрос, мы не можем», — сообщил в эфире корреспондент украинского телеканала «Прямой». Его слова приводит ТАСС.

В настоящий момент в Стамбуле никто официально не комментирует ход заседания. Представители Константинопольского патриархата просят дождаться окончательных решений, которые, скорее всего, последуют в четверг, 29 ноября.

На заседании синода Константинопольского патриархата, который проходит 27–29 ноября, уже было принято резонансное решение. Так, 28 ноября было подтверждено решение о роспуске Западноевропейского экзархата приходов русской традиции с центром в Париже. В связи с этим Русская православная церковь (РПЦ) предложила русским приходам Константинополя в Западной Европе перейти в юрисдикцию Московского патриархата.

27 ноября советник президента Украины Ростислав Павленко заявил, что на заседании синода должен быть утвержден текст томоса об автокефалии. После этого состоится объединительный собор, на котором будет избран глава новой церкви. Предварительно собор намечен на декабрь.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.