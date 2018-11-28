В Киеве задержали подозреваемого в попытке поджога Андреевской церкви

Полицейские в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в попытке поджога Андреевской церкви 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

По словам киевских правоохранителей, злоумышленников оказался 32-летний житель украинской столицы. В ходе обысков в его квартире были изъяты планшеты, мобильные телефоны, рюкзаки, клейкая лента, одежда и горючие жидкости. В настоящее время полиция ищет его сообщников.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества УК Украины. Наказание за данное правонарушение предусматривает до десяти лет лишения свободы, пишет сайт kp.ru.

Инцидент произошел 15 ноября. Группа злоумышленников попыталась поджечь вход в Андреевскую церковь в центре Киева. В дверь попали две бутылки с «коктейлями Молотова», однако возгорания не произошло. Охранники церкви предприняли попытку задержать нападавших, однако тем удалось скрыться.