Андреевская церковь перешла в постоянное пользование Константинополя

На Украине вступил в силу закон о передаче Андреевской церкви в Киеве в «безвозмездное постоянное пользование» Константинопольского патриархата. Документ опубликован в официальном издании Верховной рады «Голос Украины».

Андреевская церковь была построена в Киеве в 1754 году по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. До 2015 года она была в подчинении Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). После этого договор аренды закончился и собор начали реконструировать, а храм перевели в собственность государства.

Комментируя передачу киевской церкви в пользование Константинополя, президент страны Петр Порошенко отметил, что решение приблизило украинцев еще на шаг к цели — получению томоса (указ. — Ред.) об автокефалии православной церкви на Украине.

Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине 11 октября. Также было объявлено о снятии анафемы и восстановлении в сане глав неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви — Филарета Денисенко и архиепископа Макария Малетича.

15 октября Священный синод Русской православной церкви в ответ на эти действия решил разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, действия которого в Москве назвали антиканоническими.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ), а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.